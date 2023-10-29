حقق محمد نجاح لاعب نادي الزهور لقب بطولة في منافسات الفردي في بطولة العالم المفتوحة لكرة السرعة متفوقا علي ابطال بولندا وفرنسا وتونس والكويت والهند والعراق
و حقق نجاح لاعب نادى الزهور الفوز في 6 مباريات متتالية وهو ما يعد انجازا جديدا ليفوز بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق .
يذكر ان مصر تشارك في بطولة العالم بعد غياب البطولة الماضية .
واشاد محمد نجاح بمستوي التنظيم في البطولة التي اقيمت في تركيا من 24 الي 29 اكتوبر الجاري وبالمنافسات التي اصبحت شرسة مع دول اوروبا وشمال افريقيا
محمد نجاح يفوز بلقب بطل العالم في فردي كرة السرعة
حقق محمد نجاح لاعب نادي الزهور لقب بطولة في منافسات الفردي في بطولة العالم المفتوحة لكرة السرعة متفوقا علي ابطال بولندا وفرنسا وتونس والكويت والهند والعراق