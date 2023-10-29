جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نهاية المرحلة الأولى للحرب وبدء الثانية الهجومية

قال قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رافي ميلو، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال أنهى المرحلة الأولى الدفاعية للحرب، وانتقلنا إلى المرحلة الثانية، الهجومية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ميلو، إن الحرب قد تستمر لأسابيع أو أشهر، مشيرا إلى أنه يجب فتح الاقتصاد.

وأضاف ميلو، خلال مؤتمر صحفي: “نظرًا لأن هذه ستكون حربًا طويلة، يجب أن يكون هناك روتين سنعمل على تطويره ببطء.. المدارس لها تأثير كبير على الاقتصاد. وبما أن هذه ستكون معركة طويلة، فمن المهم فتح الاقتصاد والسماح- حيثما أمكن- بالدراسة دون قيود”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصرف حتى الآن وفقًا لتوصيات البنتاجون فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، حيث يعارض “البنتاجون” الهجوم البري واسع النطاق على القطاع.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أنه “يبدو أن إسرائيل قررت تأجيل الهجوم البري واسع النطاق علي قطاع غزة، وبدلاً من ذلك مواصلة التوغلات البرية المحدودة، على الأقل في البداية، هذا يتوافق مع المقترحات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مؤخرًا إلى نظرائه الإسرائيليين”.

وأضافت أن “توغلات الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن أصغر حجماً وأكثر تركيزاً مما كان متوقعاً في الخطط الأولية التي أبلغ عنها الإسرائيليون الأمريكيين”.