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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

17 طن مساعدات إنسانية.. ماكرون يتضامن مع مصر والهلال الأحمر لإغاثة غزة

صدى البلد

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، علي منصة أكس، مكررا دعوته لهدنة إنسانية من أجل حماية شعب غزة. 

 

قال ماكرون، انني أكرر دعوتي لهدنة إنسانية من أجل حماية شعب غزة. واضاف وصلت نحو 17 طن من المساعدات الإنسانية من فرنسا إلى مصر تميهيدا لوصولها إلي غزة.

 

وأكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده تواصل جهودها جوا وبحرا. وأعلن تضامن بلاده إلى جانب مصر والهلال الأحمر. لتوصيل تلك المساعدات إلي غزة. 

 

في وقت سابق من اليوم، أجرى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الأحد، مؤكدا وحدة الموقف الدولي تجاه إسرائيل وغزة.

 

وقال "داونينج ستريت" في بيان: “شدد الزعيمان على أهمية توصيل دعم إنساني عاجل إلى غزة. 

 

وجاء في البيان، وفقا لما نشرته “سكاي نيوز” البريطانية: “لقد اتفقا على العمل معًا في الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها، ولإخراج الرعايا الأجانب. 

 

 كما أعربا عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، خاصة في الضفة الغربية.

 

واتفق القائدان، حسب بيان “داونينج ستريت”، على أنه من المهم عدم إغفال مستقبل المنطقة على المدى الطويل، خاصة الحاجة إلى حل الدولتين. 

 

كما أشار البيان إلى أن الزعيمين المؤيدين المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي، أكدا أن حماس لا تمثل الفلسطينيين وأن وحشيتهم يجب ألا تقوض التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. 

 

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي غزة مصر الهلال الأحمر

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