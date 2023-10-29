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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد علي لليوتيوبر إيمان صبحي: هل تدعمين الأفروسنتريك؟.. إجابة في كلمة واحدة

اليوتيوبر
اليوتيوبر

ردت اليوتيوبر إيمان صبحي، على سؤال بشأن حقيقة دعمها لما يعرف بالأفروسنتريك، مشيرة إلى أنها لم تتناول في المحتوي التي تقدمه أي شيء يتحدث عن هذا الأمر.


وأضافت إيمان صبحي، في حوار مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لا طبعا لم اتحدث عنها او اعمل أي شيء عنها ، متابعة أن لا ادعم هذه الحركة،  وكيف ذلك وأنا مصرية.


وتابعت اليوتيوبر إيمان صبحي: "انا مش قادرة افهم انا هنا بعمل ايه ، ومش المفروض اتسأل عن ٣٠ يونيو ثورة ام لا ، واصلا كان سني صغير وكنت طفلة وقت ٣٠ يونيو".


وأكملت اليوتيوبر إيمان صبحي، أن :"مش المفروض اجاوب على السؤال ده، وكده بدخلي في مشكلة سياسية".




 

إيمان صبحي أفروسنتريك الإعلامي سيد علي الأفروسنتريك ٣٠ يونيو انا برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم مقدم برنامج

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