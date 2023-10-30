سفير مصر السابق بإسرائيل: الولايات المتحدة أكبر دعم وممول للمساعدات في إسرائيل

قال عاطف الأهل سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن إسرائيل تعاني من مشكلة الإنقسام الداخلي حول التعديلات القضائية، منوها بأن الحكومة الحالية هي متطرفة، تتسبب في حدوث مشاكل كبيرة لإسرائيل.

وشدد "عاطف الأهل" خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، على أن الولايات المتحدة أكبر دعم وممول للمساعدات في إسرائيل، متابعا: صفقة القرن بين أمريكا وإسرائيل انهت فكرة وجود الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل عبارة عن مجموعة من الطوائف ومجموعة من الأعراق الدينية المختلفة، وكل منهم لهم حياته وطريقته، متابعا: 80% من إسرائيل يحملون نتنياهو المسئولية وسيخرج بفضائح.

ولفت إلى أن جو بايدن أعلن في وقت سابق أنه صهيوني، وأنه يدعم وجود دولة إسرائيل، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تلعب دورا داعما لإسرائيل، خاصة في مشكلة الرهائن.