وزير الخارجية الأسبق: تراجع اهتمام بعض الدول العربية بالقضية الفلسطينية خطأ كبير وله تداعيات

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، في رده على ما يقال عن قلة اهتمام بعض الدول العربية حالياً بالقضية الفلسطينية، إنه بالفعل هناك بعض الدول العربية أصبحت أقل اهتماما بالقضية الفلسطينية.



وحذر تلك الدول خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “بأن الاقدام على مثل ذلك ستكون له تداعيات في المنطقة لأن هذه القضية واستمرار الاحتلال بهذه الصورة يمثل سرطان المنطقة ولب مشكلتها الرئيسية ".



وبين أن تلك الدول ستدفع ثمناً لهذه المواقف المتراجعة أمام شعوبها من جهة مصداقيتها كسلطة عربية أمام شعوبها، مطالباً الدول العربية باتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل من خلال ممارسة الضغط عليها بعرض كل أخطائها القانونية والإنسانية والسياسية في كل المحافل الدولية بما يشكل عنصر ضغط على تل أبيب والدول الغربية المؤيدة لها".



وواصل: “ يجب أن يكون هناك موقفا عربيا تجاه تمادي إسرائيل في التهجير القسري في غزة عبر التدمير والعقاب الجماعي”.



واختتم: “يجب إبراز التجاوزات المطلوبة والإجراءات المطلوبة وطرح الحلول”، متسائلاً : لماذا لا تطرح الدول العربية الحل دون أن ننتظره من الخارج ؟، عبر طرح حلول مثل انسحاب إسرائيلي للساحة محددة ووقف إطلاق النار ومراقبة للساحة في غزة والدعم الإنساني".