أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة توضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

أخبار مصر.. أوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأسباب راء زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مجلس الوزراء يوضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

السيسي يؤكد للرئيس الأمريكي رفض مصر سياسات العقاب الجماعي والتهجير للفلسطينيين

صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى وافق عليه مجلس النواب.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تخفيضات تصل إلى 25%..رئيس الوزراء يستعرض تقريرا لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر2023.

صحف عالمية تبرز تحذير الرئيس السيسي من توسيع دائرة التصعيد بالمنطقة

سلطت وسائل إعلام وصحف عالمية الضوء على تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وتوسيع دائرة التصعيد إقليميا مما يؤدي إلى تحويل المنطقة بأكملها إلى "قنبلة موقوتة"، وتشديده على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وعدم المساس بها.

خلال حفل التأبين بـ"الصحفيين"..البلشي: 45 زميلا فلسطينيا استشهدوا بنيران القصف الإسرائيلي في غزة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هناك ٤٥ زميلا فلسطينيا استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى حتى الآن .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الأمن الغذائي للمصريين.. السيسي يتابع التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الخارجية: إثيوبيا تعاند على مدى سنوات وترفض حلولا تخدم كل الأطراف

قال أحمد شريف نائب رئيس ديوان وزارة الخارجية في مصر، إن التعاون العابر للحدود أمر مهم لمصر لأن موقفها فريد من حيث ندرة المياه.

سد النهضة خطر وجودي.. نص كلمة وزير الري في أسبوع القاهرة السادس للمياه

انطلق منذ قليل، أسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .

آلاف الشهداء والمصابين| اتصالات مصرية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية في غزة وإدخال مساعدات كبيرة للقطاع المحاصر

أرواح تزهق .. وأطفالا تقتل .. ونساء ترتجف رعبًا" ، هذا ما يحدث لسكان قطاع غزة بسبب الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين ، منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها الغاشم في السابع من أكتوبر ردًا على عملية طوفان الأقصى.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع فى درجات الحرارة ، لم يتغير كليا عن الجدول الذى تم إعلانه يوليو الماضى، حيث كان يتم انقطاع الكهرباء ساعة واحدة خلال الفترة من 12 ظهرا وحتى 12 صباحا، حيث تمت زيادة فترة الانقطاع الى ساعتين، ولكن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء هى فقط من قامت بوضع الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء.

وزير الري: سد النهضة يشكل خطرًا على 110 ملايين مواطن مصري

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مؤتمر أسبوع القاهرة السادس للمياه فرصة لرفع الوعي المجتمعى بقضايا المياه وتقديم حلول.