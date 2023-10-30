عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

للعرض.. مسابقة تصوير فوتوغرافي عن تحديات النساء في المنافسات الرياضية

صدى البلد

أعلن مركز محمد علي، فى لويزفيل، كنتاكي، عن تفاصيل المسابقة الدولية السنوية العاشرة لـ التصوير الفوتوغرافى "Shining a Light" ومعرضها، والتي تركز على إبراز الفروق والتحديات التي تواجه النساء في ممارسات الرياضة حول العالم، ومن خلالها سيتم تنظيم معرض على الطراز الوثائقي يضم 30 صورة فوتوغرافية مختارة، سيتم افتتاحه في اليوم العالمي للمرأة 2024.

موضوع المسابقة

"تسليط الضوء: الرياضيات" شكل عام 2020 علامة بارزة فى دورة الألعاب الأولمبية حيث بلغت نسبة النساء بين الرياضيين المتنافسين 49%. وجاء هذا التقدم بعد 120 عامًا من قبول النساء للمنافسة فى أولمبياد باريس عام 1900.

 

ومع ذلك، وعلى الرغم من التمثيل المتزايد للنساء فى المسابقات الرياضية، لا يزال هناك خلل فى التوازن بين الجنسين داخل اللجنة الأولمبية حيث أن أقل من 20% من أعضائها من النساء. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال الرياضيات يواجهن التمييز على أساس الهوية الجنسية، والتوجه الجنسي، والمظهر الجسدي، والقدرة البدنية، والشخصية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تعانى الرياضات النسائية من نقص التمويل بشكل ملحوظ، مما يتسبب فى ظروف لعب دون المستوى، وعدم كفاية المعدات، والتعويضات غير العادلة. المصورون.

 

وفى هذا السياق، تطالب المسابقة الهواة والمحترفون، لتقديم صور توضح الطرق المختلفة التى تتنافس بها الرياضيات وستقبل هذه المسابقة الصور الفوتوغرافية التى توضح المواضيع التالية:

 

التفاوت فى المرافق والمعدات الرياضية النسائية والمعدات المخصصة للرجال

الرياضيات يتنافسن، على المستوى المهنى أو الترفيهي، ضمن فريق أو بشكل فردي

عدم المساواة بين الجنسين فى الرياضة على أساس المناخ الاجتماعى والسياسي

التأثير التحويلى للرياضة فى تمكين النساء والفتيات من خلال اللياقة البدنية والصحة والوكالة والمجتمع

المشاركة فى المسابقة:

آخر موعد للتسجيل: الأحد 31 ديسمبر 2023

معرض مركز محمد علي: 8 مارس 2024 (يوم المرأة العالمي)

إعلان الجوائز: 5 يناير 2025

سيتم منح جائزة مالية مباشرة للمتسابقين من قبل مركز محمد على تقديراً لحصولهم على المركز الأول أو الثانى أو الثالث.

الجائزة الأولى - 1000 دولار أمريكي

الجائزة الثانية - 750 دولارًا أمريكيًا

الجائزة الثالثة - 500 دولار أمريكي

txt

كلود ليفي .. عالم اجتماع فرنسي وكاتب اهتم بتحليل الثقافات القديمة ماقصته؟

txt

ثقافة القليوبية تطلق قوافلها بمدارس المحافظة

القواعد والشروط القانونية
 

من خلال تقديم صورة واحدة أو أكثر والمشاركة فى مسابقة الصور "Shining a Light"، فإنك توافق على القواعد والشروط القانونية التالية:

يتعين على المصورين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تقديم نموذج موافقة الوالدين مع تقديمهم.

توافق على قصر مشاركاتك على صورة واحدة. فى حالة تقديم أكثر من صورة واحدة، سيتم قبول الصورة الأولى فقط للنظر فيها وسيتم تجاهل جميع الصور الأخرى.

الموافقة على عرض صورتك واسمك من قبل مركز محمد علي، ونشرهما أو استخدامهما على المواقع المملوكة ومنصات التواصل الاجتماعي التي يديرها مركز محمد على لفترة غير محددة، مع حد ائتمانى مناسب.

أنت توافق على عرض صورتك (صورك) واسمك فى أماكن أخرى لفترة غير محددة.

يحتفظ المشاركون بالملكية وجميع الحقوق الأخرى للاستخدام المستقبلى لصورهم الفوتوغرافية، بغض النظر عن الحقوق الممنوحة أعلاه لمركز محمد على وأماكن العرض الأخرى.

ستتاح للمصورين الذين اختارهم مركز محمد على فرصة الاشتراك فى اتفاقية بيع الصور. التفاصيل أدناه.

التصوير الفوتوغرافي التحدي الهوية الجنسية الرياضة حول العالم المنافسات الرياضية اليوم العالمي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

لم يحقق فوزا.. تعليق أحمد شوبير علي هزيمة الأهلي أمام صن داونز

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

ترشيحاتنا

صدمة مدوية من وكيل أحمد فتوح عن تجديده للزمالك

تفجير آليات عسكرية إسرائيلية.. بيان عاجل من كتائب القسام بشأن اشتباكات جنين

صاروخ بالخطأ أم استهداف الميناء؟.. انفجار كبير في سماء مدينة حيفا الإسرائيلية

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

أول تعليق من البيت الأبيض بشأن اقتحام مطار داغستان بسبب طائرة إسرائيلية

منتدى أمني هام| وزير الدفاع الروسي يصل بكين.. وبيان عاجل من الجيش الصيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة على الريق

حماقي وهنيدي وياسمين صبري الأبرز.. نجوم مصريين في افتتاح موسم الرياض 2023|صور

طريقة تحضير تورتة  الفراولة

مراسلة فلسطينية تتعرض للإغماء أثناء بث مباشر على الهواء من غزة.. فيديو

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ