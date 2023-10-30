للعرض.. مسابقة تصوير فوتوغرافي عن تحديات النساء في المنافسات الرياضية

أعلن مركز محمد علي، فى لويزفيل، كنتاكي، عن تفاصيل المسابقة الدولية السنوية العاشرة لـ التصوير الفوتوغرافى "Shining a Light" ومعرضها، والتي تركز على إبراز الفروق والتحديات التي تواجه النساء في ممارسات الرياضة حول العالم، ومن خلالها سيتم تنظيم معرض على الطراز الوثائقي يضم 30 صورة فوتوغرافية مختارة، سيتم افتتاحه في اليوم العالمي للمرأة 2024.

موضوع المسابقة

"تسليط الضوء: الرياضيات" شكل عام 2020 علامة بارزة فى دورة الألعاب الأولمبية حيث بلغت نسبة النساء بين الرياضيين المتنافسين 49%. وجاء هذا التقدم بعد 120 عامًا من قبول النساء للمنافسة فى أولمبياد باريس عام 1900.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التمثيل المتزايد للنساء فى المسابقات الرياضية، لا يزال هناك خلل فى التوازن بين الجنسين داخل اللجنة الأولمبية حيث أن أقل من 20% من أعضائها من النساء. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال الرياضيات يواجهن التمييز على أساس الهوية الجنسية، والتوجه الجنسي، والمظهر الجسدي، والقدرة البدنية، والشخصية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تعانى الرياضات النسائية من نقص التمويل بشكل ملحوظ، مما يتسبب فى ظروف لعب دون المستوى، وعدم كفاية المعدات، والتعويضات غير العادلة. المصورون.

وفى هذا السياق، تطالب المسابقة الهواة والمحترفون، لتقديم صور توضح الطرق المختلفة التى تتنافس بها الرياضيات وستقبل هذه المسابقة الصور الفوتوغرافية التى توضح المواضيع التالية:

التفاوت فى المرافق والمعدات الرياضية النسائية والمعدات المخصصة للرجال

الرياضيات يتنافسن، على المستوى المهنى أو الترفيهي، ضمن فريق أو بشكل فردي

عدم المساواة بين الجنسين فى الرياضة على أساس المناخ الاجتماعى والسياسي

التأثير التحويلى للرياضة فى تمكين النساء والفتيات من خلال اللياقة البدنية والصحة والوكالة والمجتمع

المشاركة فى المسابقة:

آخر موعد للتسجيل: الأحد 31 ديسمبر 2023

معرض مركز محمد علي: 8 مارس 2024 (يوم المرأة العالمي)

إعلان الجوائز: 5 يناير 2025

سيتم منح جائزة مالية مباشرة للمتسابقين من قبل مركز محمد على تقديراً لحصولهم على المركز الأول أو الثانى أو الثالث.

الجائزة الأولى - 1000 دولار أمريكي

الجائزة الثانية - 750 دولارًا أمريكيًا

الجائزة الثالثة - 500 دولار أمريكي

القواعد والشروط القانونية



من خلال تقديم صورة واحدة أو أكثر والمشاركة فى مسابقة الصور "Shining a Light"، فإنك توافق على القواعد والشروط القانونية التالية:

يتعين على المصورين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تقديم نموذج موافقة الوالدين مع تقديمهم.

توافق على قصر مشاركاتك على صورة واحدة. فى حالة تقديم أكثر من صورة واحدة، سيتم قبول الصورة الأولى فقط للنظر فيها وسيتم تجاهل جميع الصور الأخرى.

الموافقة على عرض صورتك واسمك من قبل مركز محمد علي، ونشرهما أو استخدامهما على المواقع المملوكة ومنصات التواصل الاجتماعي التي يديرها مركز محمد على لفترة غير محددة، مع حد ائتمانى مناسب.

أنت توافق على عرض صورتك (صورك) واسمك فى أماكن أخرى لفترة غير محددة.

يحتفظ المشاركون بالملكية وجميع الحقوق الأخرى للاستخدام المستقبلى لصورهم الفوتوغرافية، بغض النظر عن الحقوق الممنوحة أعلاه لمركز محمد على وأماكن العرض الأخرى.

ستتاح للمصورين الذين اختارهم مركز محمد على فرصة الاشتراك فى اتفاقية بيع الصور. التفاصيل أدناه.