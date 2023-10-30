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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مندوب مبيعات سرقا مبلغ مالي من شركة في شبرا

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله.

 

تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من صاحب مكتب شحن وتصدير "كائن بدائرة القسم" ، وسيط لإحدى شركات توريد المواد الغذائية "كائنة خارج البلاد" وقرر الأول بأنه قام بإرسال (مندوب بشركة الشحن خاصته "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) إلى الثاني لاستلام مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ثمن حاوية مواد غذائية لتصديرها للخارج ومصاريف شحن الحاوية إلا أنه قام بالاستيلاء على المبالغ المالية ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية" .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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