حبس شخصين لاتهامهما بقتل آخر في عين شمس

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالشروع في قتل شخص في عين شمس.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة وفاة أحد الأشخاص إثر تعرضه للتعدي بالضرب علي يد شخصين بعين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من نجار مقيم بدائرة القسم بوفاة شقيقــه لا يعمل مقيم بذات العنوان والسابق حجزه بإحدى المستشفيات نتيجة أصابته بجرح بالجسم ونزيف بالمــخ لسابقة عثـــور أسرته عليه فاقداً للوعى داخل الشقة سكنــه .

بالفحص أمكن التوصل إلى قيام شخصين مقيمان بدائرة القسم بالسير مع المجنى عليه في حالة إعياء يتكأ عليهما وقيامهما باستيقاف "توك توك" وتوصيله لمنزله .

وبمناقشتهما قررا أنهما صديقان للمجنى عليه وأثناء تواجدهم بدائرة القسم وبصحبتهما المجنى عليه حدثت مشادة كلامية بينهم وبين شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بسبب مطالبتهما لهم بالانصراف من أمام محل سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام أحدهما خلالها بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته بجرح بذراعه وقيام الثاني بالتعدي عليه بالضرب ودفعه في صدره فسقط أرضاً على رأسه وفقد الوعى فقاما بإفاقته ونقله لمنزله ، أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

كما تم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.