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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 3 بسبب انقلاب دبابة على الحدود الشمالية

انقلاب دبابة إسرائيلية
انقلاب دبابة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأثنين، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ضابط آخر وجندي بجروح خطرة إثر انقلاب دبابة شمالي إسرائيل.

 

وتضاربت الأقاويل عن عدد جنود الاحتلال الذين أصيبوا جراء انقلاب الدبابة، ولكن من المؤكد وجود إصابة حرجة بين المصابين وقتل جندي واحد.

 

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، اليوم الأثنين، أن فصائل المقاومة في المدينة جنين يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة على عدة محاور.

 

وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إنه تم استهدف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار، وتم تفجير آلية عسكرية.

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