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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لعلاقة أسرية سليمة.. إستشاري تعديل سلوك تحذر من الخرس الزوجي والعصبية| فيديو

الدكتورة ماري جرجس،
الدكتورة ماري جرجس، إستشاري صحة نفسية وتعديل سلوك

قدمت الدكتورة ماري جرجس، إستشاري صحة نفسية وتعديل سلوك والتخاطب، نصائح وأسس سليمة لعلاقة زوجية ناجحة، مؤكدة أن كل العوامل مؤثرة جدا في العلاقة بين الزوجين، وتأتي أولها النفسية.

وقالت "ماري جرجس" خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" على قناة صدى البلد، إن العامل النفسي من أهم العوامل وعلينا ألا نتجاهله لانه مؤثر على الأسرة كلها سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال. 

وأضافت إستشاري صحة نفسية وتعديل سلوك والتخاطب، أن الزوج والزوجة أحيانا يكون بينهما عدم قبول ويأتي بعدها التعود، أو العقاب بالصمت وفي النهاية يتسبب في مشاكل أسرية كبيرة جدا، وهذا يؤثر أيضا على صحة الأطفال. 

الخرس الزوجي وعدم قبول الآخر تعديل سلوك

وحذرت الدكتورة ماري جرجس، من الخرس الزوجي، لذلك تنصح بإشباع الاحتياجات النفسية للطرفين مهمة جدا ومن الضروري العمل على معرفة شخصية كل واحد ويكون هناك مرونة في العلاقة، والاحتواء من أكثر أشياء مفيدة  للتعبير عن المشاعر وافضلها "الحضن" للأزواج أو الأبناء.

وطالبت الزوج والزوجة بتجنب العصبية والنرفزة والصوت العالي في التعامل مع بعض خاصة أمام الأبناء لانه يدمر اشياء كثيرة، ولابد ان يكون هناك اتزان انفعالي في التعامل اليومي حتى لا تتفاقم المشاكل. 

تعديل سلوك مارى جرجس صحة نفسية النفسية الاطفال

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