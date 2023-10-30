أحدث وأشيك سمارت ووتش بأقل من 1000 جنيه

يعد Cult.sport، الاسم البارز في سوق اللياقة البدنية الهندي، قدمت ساعة Burn+ الذكية ذات الأسعار المناسبة تتميز هذه الساعة الغنية بالميزات بشاشة AMOLED مقاس 1.78 بوصة بدقة 368 × 448 واضحة ووظيفة Always On Display ما يميز ساعة Burn+ الذكية حقًا هو ميزة CricBuddy الفريدة، والتي توفر نتائج مباراة الكريكيت المباشرة في الوقت الفعلي.

تقدم ساعة Burn+ الذكية مكالمات Bluetooth للتواصل السلس، وتاجًا سهل الاستخدام لسهولة التنقل، وعمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 7 أيام، مما يضمن لك البقاء على اتصال دون انقطاع. سيقدر المستخدمون المهتمون بالصحة قدراتها الشاملة على التتبع، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب، وحساب الخطوات، وتتبع السعرات الحرارية، وقياس SpO2، وتتبع النوم، وحتى تتبع الدورة الشهرية كما أنه يتضمن وضعًا رياضيًا مخصصًا وخيارات الرد السريع.

تتزامن ساعة Burn+ الذكية بسلاسة مع تطبيق cult.sport، مما يتيح الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 1000 مقطع فيديو للتمرين، وميزات تتبع الأهداف، وفرصة المشاركة في تحديات اللياقة البدنية والمتصدرين مع الأصدقاء.

تتوفر ساعة Burn+ الذكية بخيارين للحزام: السيليكون والمعدن. على cultsport.com، يبلغ سعر حزام السيليكون 2،999 روبية (أي ما يعادل 1100 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر حزام المعدن 3،499 روبية. تقدم أمازون خصومات، حيث تتوفر نسخة حزام السيليكون بسعر 2،499 روبية (أي ما يعادل 900 جنيه مصري) وحزام المعدن بسعر 2،999 روبية.

سيتم قريبًا إدراج الساعات الذكية للشراء عبر الإنترنت. في غضون ذلك، يمكنك الاطلاع على الساعات الذكية Cult.sport Beats & Burn التي أطلقتها العلامة التجارية في مارس.