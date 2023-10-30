فشلوا في دخول المخيم.. تعليق مهم من المقاومة الفلسطينية في جنين

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين، إن عملية الاحتلال لاقتحام مخيم جنين فجر اليوم فشلت.

وأكدت كتيبة جنين في سرايا القدس، أن العدو تكبد إصابات وقتلى في صفوفه بعد عملية تصدي واسعة من الكتيبة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة وفا الفلسطينية، إن الإضراب الشامل عم محافظة جنين، حدادا على ارواح الشهداء، وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة.

وأضافت: كما نظمت الفعاليات والقوى الوطنية اعتصاما على الدوار الرئيسي، وتم نصب خيام نصرة لقطاع غزة، وتنديدا بالعدوان.

وذكرت: تواصلت التكبيرات والدعاء لأبناء الشعبنا في القطاع عبر مكبرات الصوت في المساجد، وأعلنت محافظة جنين عن تواصل الفعاليات المساندة لغزة .