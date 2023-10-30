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أخبار البلد

وزير الصحة: نستهدف إقامة نظام صحي يحقق مستويات أفضل للتغذية والأمن الغذائي

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، باعتباره مقرراً للجنة الصادر بتشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك أمس الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة عمل اللجنة ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بأمن وسلامة النظم الغذائية للمواطنين، ووضع الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها وبدء العمل بها.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى مقترحات ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، والتي تستهدف تحقيق أهداف اللجنة ومواجهة التحديات الغذائية، لافتاً إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي تُقدم خارطة طريق واضحة للتغذية، حيث أن وضع مشروع أو خطة إستراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية، جزء أصيل من رؤية «مصر 2030».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللجنة تستهدف إقامة نظام صحي وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية، بما يضمن الوصول إلى مستويات ومؤشرات أفضل للتغذية والأمن الغذائي، بحلول عام 2030، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية، مع الاستعانة بخبرات الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لوضع الأطر والاستراتيجيات وخطط العمل الغذائية والالتزام بها، للوصول إلى مجتمع صحي خال من مسببات الأمراض.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة من الجهات المُمثلة في اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية والعمل المشترك المكثف للخروج باستراتيجية موحدة، خاصة بنظم الغذاء والتغذية، لافتاً إلى تشديد الوزير على تكثيف العمل من خلال اللجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية، ووضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية، وغير الحكومية في مجال نظم الغذاء والتغذية.

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