وزير الفلاحة التونسي يشيد بتجربة مصر في ترشيد استهلاك مياه الري

يستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم بمقر العاصمة الإدارية، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، وبحثا معا آليات الاسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.

وخلال الاجتماع قال القصير، إن لقاء اليوم يأتي استكمالا للقاء السابق مع نظيره التونسي لبحث أطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي، والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.

بحثا الوزيران عدد من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتاثيرها السلبى على الزراعة وكذلك إنتاج التقاوى المتحملة للملوحة وندرة المياه وأيضا استقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال انتاج التقاوى والاعلاف والامصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه.

وبحثا الوزيران، أيضا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.

واتفقا الوزيران ، على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاقات على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة.