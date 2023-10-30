اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي تعقد اجتماعها الأول بالجامعة العربية

تعقد اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي، اجتماعها الأول، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 30-31 أكتوبر 2023، وذلك نظراً لدخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ اعتباراً من 3 أغسطس 2022، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها.

وينظر الاجتماع في عدة موضوعات معروضة على جدول الاجتماع لعل أبرزها مناقشة المشروع المقدم من الأمانة العامة حول البنود المرجعية لعمل اللجنة، كذلك مناقشة مهام نقاط اتصال اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وأخيرا مناقشة مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي.

وتمتاز هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (96) بموجب قراره رقم 2058 بتاريخ 3/9/2015 الفقرة (ج) البند (أولا 3) والخاص باعتماد "اتفاقية التعاون الجمركي العربي" وإحالتها للدول لاستكمال الإجراءات بشأنها بأنها تشجع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.

كما تعمل هذه الإدارات على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها ولا سيما في مجالات؛ تبادل الموظفين والتدريب المتبادل وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية وتبادل الخبراء والدراسات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين الجمركية.