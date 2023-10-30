محافظ بورسعيد يكرم مدير مديرية الصحة تقديرا لجهوده بعد انتهاء فترة عمله

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، نظرا لانتهاء فترة عمله ببورسعيد و نقله للعمل بمحافظة سوهاج

وأشاد محافظ بورسعيد بمجهودات مدير مديرية الصحة المتميزة خلال تواجده بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور وليد فتحي وكيل وزارة الصحة الجديد ببورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للدكتور « أحمد حسن » ، مؤكدا على أنه يعد أحد النماذج المشرفة التي تولت منصب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد. متمنيا له دوام التوفيق

كما أهدى محافظ بورسعيد شهادة تقدير ودرع المحافظة إلى الدكتور " أبو هاشم " لدوره في الدفع بمنظومة العمل بمديرية الصحة والتعاون والتنسيق مع المحافظة والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات للمواطنين والاستمرار في تطوير منظومة العمل .

تقديرا لجهوده خلال عمله بالمحافظة محافظ بورسعيد يكرم مدير مديرية الصحة IMG-20231030-WA0006 IMG-20231030-WA0003 IMG-20231030-WA0004 IMG-20231030-WA0005

كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتور " وليد فتحي " وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على منصبه الجديد، متمنيا له استمرار تحقيق النجاحات والتميز ، وتطوير العمل داخل مديرية الصحة بما يحقق جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.