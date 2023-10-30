لأول مرة| مصري بفريق عمل جائزة الكرة الذهبية بفرنسا هذا العام.. تعرف عليه

ينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين ٣٠ أكتوبر علي مسرح شاتليه وسط حضور كبير من أهم لاعبي و رؤساء أندية كرة القدم بالعالم مع توقعات كبيرة بفوز الأسطورة ليو ميسي بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه و للمرة الأولي للاعب من خارج قارة أوربا.

"طلعت" هو أول عربي ينضم لفريق عمل الجائزة منذ تأسيسها عام ١٩٥٦ كما أن له تاريخ حافل في تسويق الحقوق الإعلانية لاهم لاعبي وأندية العالم و تربطه علاقات قوية بعائلة ميسي و تعاون اكثر من مرة مع كريستيانو رونالدو و نيمار و قائمة كبيرة تضم اشهر لاعبي كرة القدم في العالم، كما تربطه علاقة وثيقة بنادي برشلونة حيث عمل مستشارًا تسويقيا لهم و هو صديق مقرب ل تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لنادي برشلونة ، “طلعت” هو الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة ريو فوتبول و مقرها دبي، يعتبر “طلعت” من الشخصيات البارزة عالميا في مجال التسويق الرياضي و خاصة كرة القدم.