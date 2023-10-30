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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تمنع عناصر جهاز الأمن من التعليق على انتقاد نتنياهو لهم

صدى البلد

وجّه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونان بار رسالة، الاثنين، إلى جميع عناصر الجهاز يدعوهم فيها إلى عدم التفاعل أو التعليق على تصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه إن الأجهزة الأمنية لم تخبره بأي معلومات حول وجود نوايا لدى "حماس" لتنفيذ هجمات 7 أكتوبر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نص الرسالة التي قال فيها بار "لا تعلق، لا تتفاعل، أنا أراقبك". وتابع: "العيون على غزة، جنباً إلى جنب مع جيش الدفاع الإسرائيلي، لدينا أكثر من مئتي التزام ومهمة وطنية يجب إكمالها".

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كان نتنياهو نشر، الأحد، تغريدة قال فيها "خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذيري تحت أي ظرف من الظروف، وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس".

وأضاف نتنياهو: "على العكس من ذلك، فإن جميع المسؤولين الأمنيين وجميع قادة قوات الأمن ورئيس الشاباك قدروا أن حماس تم ردعها".

وأثارت كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي زوبعة على الساحة السياسية في إسرائيل، ولقيت انتقادات كثيرة، الأمر الذي دفعه إلى حذفها بعد ساعات من نشر التغريدة.

جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك نتنياهو بنيامين نتنياهو حماس

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