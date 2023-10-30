عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100ألف لبناني يغادرون الحدود الجنوبية.. وتل أبيب: حزب الله يحاول مفاجأة إسرائيل

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، إن أكثر من 100.000 لبناني غادروا جنوب لبنان القريبة من الأراضي المحتلة وتوجهوا نحو بيروت، خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع في تقرير له أن حزب الله يستعد لتوسيع التصعيد، مشيرا إلى زعيم حزب الله حسن نصرالله يعد مفاجأة وشيكة لإسرائيل على الحدود اللبنانية.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيد عسكري محدودة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وقع خلالها قتلى من الجانبين.

وأوضح الموقع أن بعض القري اللبنانية القريبة من الحدود تم إخلاءها بشكل كبير، مشيرا إلى إن فرق مكافحة الدبابات والقوات المساعدة التابعة لحزب الله، بما في ذلك البنية التحتية، تعمل ليس فقط من مناطق الغطاء النباتي الكثيف بالقرب من السياج ولكن أيضا من المناطق المدمجة.

وحسب مسؤولين عسكريين إسرائيليين في القيادة الشمالية، فأنه في السنوات الأخيرة، قام حزب الله، ببناء منازل لمقاتليه في قرى قريبة من السياج، حتى يكون لديه بنية تحتية، ومواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها، بما في ذلك نقاط إطلاق هجوم ضد إسرائيل.

وأكد المسؤولين أن هذه المنازل مملوءة بمقاتلي حزب الله حتى هذه الأيام، على الرغم من التصعيد العسكري مع إسرائيل.

ووفقا لـ"والا" فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيحاول مفاجأة إسرائيل أو القيام بعمل من شأنه أن يسبب الدمار والأرواح البشرية على الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق "براميل بركان" أو غيرها التي تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

وحسب الموقع فإن "برميل بركان" يحتوي على نصف طن من المتفجرات، مثل صاروخ ثقيل الوزن، لافتا إلى أنه يشكل خطرا كبيرا.

100 000 لبناني بيروت حسن نصرالله زعيم حزب الله إسرائيل الحدود اللبنانية جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله براميل بركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 121

حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة قادرة على إفشال مخططات العدو

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول

صراع اليورو والروبل.. حرب اقتصادية تشتعل بين روسيا وأوروبا

جنوب أفريقيا تدعو الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة في غزة

خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"سأموت وحيدًا".. ماثيو بيري حياة مأساوية بين النجومية والإدمان

بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياض

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

فيديو

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ