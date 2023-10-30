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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم متتخب مصر سابقا عن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وكتب عبر حسابة بموقع فيسيوك: نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

 

وتغلب فريق صن داونز بهدف نظيف على الأهلي فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الدوري الأفريقي فى نسخته الأولي .

 

أحرز ثابيلو ماسيكو هدف التقدم لفريق صن داونز من تسديدة قوية سكنت مرمي محمد الشناوى حارس مرمي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي.

ويلتقى الفريقان مساء الاربعاء المقبل باستاد القاهرة فى لقاء الاياب الذى يحتاج فيه الأهلي ال الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل الى المباراة النهائية فى النسخة الأولى لبطولة الدوري الافريقى .

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صنداونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدروي الإفريقي.

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