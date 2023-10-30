بدء التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بأسوان

أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأنه تم البدء فى التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى ، وهو الذى يأتى ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى .

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

الطاقة الشمسية

وأشار بأنه يتم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المشتركة بمركز تدريب مهنى المحمودية ، ومنها برنامج الطاقة الشمسية حيث يستغرق البرنامج 25 يوم ، ويشمل التدريب على المهارات الحياتية ، ثم يليه الشق الفني وهو السولار باور وذلك بهدف تخريج مساعد فنى تركيب وصيانة الألواح الشمسية .

فيما وجه المتدربون الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤب للإرتقاء بمستوى الشباب ، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته ، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى .

وبدأت فتيات "ريحانة" بتنفيذ فعاليات ونشر التوعية لبرنامج ريحانة داخل محافظة أسوان وذلك من خلال إقامة مجموعة من الندوات واللقاءات والدورات التدريبية في مجالات مختلفة.

كما شاركت فتيات وحدة "ريحانة" لتمكين وزيادة وعي الفتيات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بعروض فنية حيث تم عرض فقرات بفريق كيدز شو ، بحانب أنشطة وتدريبات رياضية بفقرات للزومبا ، والإيروبكس بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة ، وأهمية الرياضة في حياتهم ، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع ، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

جهود

تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة بمشاركة أكثر من ١٠٠ فتاة ، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار " ريحانة " .

وتم تسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات حيث تم عقد لقاء الفتيات ريحانه مع صافيناز محمد ابراهيم جمعه رئيس مجلس أمناء جمعية نساء الجنوب بأسوان والتي سردت جزء من سيرتها الذاتية التي تضمن مواقف مضيئة في حياتها العملية و العلمية و تجرجها في المناصب حتي أصبحت وكيلة وزارة التربية والتعليم باسوان خلال الفترة السابقة وما لديها من روح وابداع لتعطي أكثر وأكثر لتثبت جدارة الفتاة لتولي أصعب المهام و المناصب القيادية والإجادة فيها .