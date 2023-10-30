عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بأسوان

جهود مديرية العمل
جهود مديرية العمل بأسوان

أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأنه تم البدء فى التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى ، وهو الذى يأتى ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى .

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 

محافظ أسوان: تنفيذ عدة مشروعات لتطوير وتجميل مدينة أبي سمبل السياحية

أهالى إدفو شمال أسوان يطلقون مبادرة لمواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج

الطاقة الشمسية

وأشار بأنه يتم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المشتركة بمركز تدريب مهنى المحمودية ، ومنها برنامج الطاقة الشمسية حيث يستغرق البرنامج 25 يوم ، ويشمل التدريب على المهارات الحياتية ، ثم يليه الشق الفني وهو السولار باور وذلك بهدف تخريج مساعد فنى تركيب وصيانة الألواح الشمسية .

فيما وجه المتدربون الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤب للإرتقاء بمستوى الشباب ، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته ، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى .

وبدأت فتيات "ريحانة" بتنفيذ فعاليات ونشر التوعية لبرنامج ريحانة داخل محافظة أسوان وذلك من خلال إقامة مجموعة من الندوات واللقاءات والدورات التدريبية في مجالات مختلفة.

كما شاركت فتيات وحدة "ريحانة" لتمكين وزيادة وعي الفتيات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بعروض فنية حيث تم عرض فقرات  بفريق كيدز شو  ، بحانب أنشطة وتدريبات رياضية بفقرات للزومبا ، والإيروبكس بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة ، وأهمية الرياضة في حياتهم ، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع ، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

 

 جهود

تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة بمشاركة أكثر من ١٠٠ فتاة ، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار " ريحانة " .

وتم تسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات حيث تم عقد لقاء الفتيات ريحانه مع صافيناز محمد ابراهيم جمعه رئيس مجلس أمناء جمعية نساء الجنوب بأسوان والتي سردت جزء من سيرتها الذاتية التي تضمن مواقف مضيئة في حياتها العملية و العلمية و تجرجها في المناصب حتي أصبحت وكيلة وزارة التربية والتعليم باسوان خلال الفترة السابقة وما لديها من روح وابداع لتعطي أكثر وأكثر لتثبت جدارة الفتاة لتولي أصعب المهام و المناصب القيادية والإجادة فيها .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الحلم أصبح حقيقة.. اقتنى سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بعد صورهما المثيرة للجدل.. طليق غادة عبد الرازق يكشف حقيقة ارتباطه بهذه الفتاة

فستانها قصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفة ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تنفيذ عدة مشروعات لتطوير وتجميل مدينة أبي سمبل السياحية

ترشيحاتنا

الكرة الذهبية.. ترتيب المراكز من 16 إلى 21 ومركز صادم لكريم بنزيما

نتنياهو: القضاء على حماس مسؤوليتي الشخصية ولن نوقف الحرب في غزة

الحكومة الإثيوبية تقتل عشرات المدنيين بطائرات مسيرة في ولاية أمهرة

ساندرز: إسرائيل ليس لها الحق في استخدام الدولار الأمريكي لق.تل آلاف الأبرياء بغزة

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تحرير المجندة من حماس

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. 10 صور آثارت الجدل لياسمين صبري| شاهد

تاريخ صنعهم سيذهلك..كويتي يحتفظ بملابس والدته الفلسطينية.. شاهد ماذا قال؟

بملابس الهلال الأحمر.. ياسمين الخطيب بصور جديدة| شاهد

حسن أبو الروس بملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

أنت السبب في خراب بيتي .. زوجة الشاعر أمير طعيمة تهاجم الفنان أكرم حسني

مقطع فيديو يجمع نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو يثير الجدل.. تفاصيل

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ