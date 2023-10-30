حرب أوسع.. واشنطن تبعث برسائل لمحور المقاومة وتتلقي ردا في ساحة المعركة

نشر موقع سكاي نيوز البريطاني تحليلا بشأن احتمالية اندلاع صراع إقليمي جراء القصف، الإسرائيلي علي غزة، وأبرز ما قالته إيران، إنها لم تكن وراء الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنها دعمته.

في ظل تصاعد التوترات، نشأ تيار من القلق في الغرب، من أن القصف الإسرائيلي يمكن أن ينتشر إلى حرب إقليمية أوسع تشمل إيران القوة الإقليمية العظمى أو قواتها الوكيلة.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، على أكس إن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يجبر الجميع على التحرك.

يعتقد العديد من الخبراء، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، أن هناك رغبة قليلة في واشنطن وطهران في نشوب صراع إقليمي. لكن قد تؤدي شدة القصف الإسرائيلي لغزة، والذي أدى، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، إلى مقتل أكثر من 8000 شخص، بما في ذلك الآلاف من المدنيين والأطفال، إلى دفع الوضع إلى الخروج عن نطاق السيطرة.

قالت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن: "هناك خطر حقيقي للتصعيد".

منذ أن شنت حماس هجماتها، يتبادل مقاتلو حزب الله بانتظام إطلاق الصواريخ مع إسرائيل عبر حدود الأراضي المحتلة الشمالية مع لبنان.

كما حذرت إيران من أنها قد تطلق صاروخا على مدينة حيفا الساحلية في شمال إسرائيل إذا واصل الجيش الإيراني هجوما بريا واسع النطاق على غزة.

أبعد من ذلك، أدت سلسلة من الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران إلى قيام الولايات المتحدة بالرد بإرسال مجموعتين من حاملات الطائرات إلى البحر الأبيض المتوسط. كما أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 يوم الجمعة لقصف منشآت الأسلحة والذخيرة السورية.

قال الرئيس الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي: واشنطن تطلب منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع النطاق لإسرائيل. أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى محور المقاومة لكنها تلقت ردا واضحا في ساحة المعركة.

قالت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إن إيران وحزب الله على الأرجح لا يريدان حرباً أوسع. وبدلاً من ذلك، فمن المرجح أن يهددوا بالصراع لمنع الغزو البري الإسرائيلي الكامل.

لكنها قالت إن عناصر المقاومة تعمل بالاستقلالية عن طهران، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى هذا المزيج.