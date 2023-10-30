عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أوسع.. واشنطن تبعث برسائل لمحور المقاومة وتتلقي ردا في ساحة المعركة

صدى البلد

نشر موقع سكاي نيوز البريطاني تحليلا بشأن احتمالية اندلاع صراع إقليمي جراء القصف، الإسرائيلي علي غزة، وأبرز ما قالته إيران، إنها لم تكن وراء الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنها دعمته.

 

في ظل تصاعد التوترات، نشأ تيار من القلق في الغرب، من أن القصف الإسرائيلي يمكن أن ينتشر إلى حرب إقليمية أوسع تشمل إيران القوة الإقليمية العظمى أو قواتها الوكيلة.

 

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، على أكس إن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يجبر الجميع على التحرك. 

 

يعتقد العديد من الخبراء، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، أن هناك رغبة قليلة في واشنطن وطهران في نشوب صراع إقليمي. لكن قد تؤدي شدة القصف الإسرائيلي لغزة، والذي أدى، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، إلى مقتل أكثر من 8000 شخص، بما في ذلك الآلاف من المدنيين والأطفال، إلى دفع الوضع إلى الخروج عن نطاق السيطرة.

 

قالت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن: "هناك خطر حقيقي للتصعيد".

 

منذ أن شنت حماس هجماتها، يتبادل مقاتلو حزب الله بانتظام إطلاق الصواريخ مع إسرائيل عبر حدود الأراضي المحتلة الشمالية مع لبنان.

 

كما حذرت إيران من أنها قد تطلق صاروخا على مدينة حيفا الساحلية في شمال إسرائيل إذا واصل الجيش الإيراني هجوما بريا واسع النطاق على غزة.

 

أبعد من ذلك، أدت سلسلة من الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران إلى قيام الولايات المتحدة بالرد بإرسال مجموعتين من حاملات الطائرات إلى البحر الأبيض المتوسط. كما أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 يوم الجمعة لقصف منشآت الأسلحة والذخيرة السورية.

 

قال الرئيس الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي: واشنطن تطلب منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع النطاق لإسرائيل. أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى محور المقاومة لكنها تلقت ردا واضحا في ساحة المعركة.

 

قالت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إن إيران وحزب الله على الأرجح لا يريدان حرباً أوسع. وبدلاً من ذلك، فمن المرجح أن يهددوا بالصراع لمنع الغزو البري الإسرائيلي الكامل.

 

لكنها قالت إن عناصر المقاومة تعمل بالاستقلالية عن طهران، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى هذا المزيج.

غزة الإسرائيلي ايران طوفان الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

فستانها أحمر وقصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفت ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

ترشيحاتنا

نبوءة إشعياء.. هل خراب مصر من علامات الساعة أم بشارة بزوال إسرائيل؟

سي إن إن: 75 شاحنة مساعدات تنتظر العبور من مصر إلى غزة

هل اكتشف الصهاينة كل الممرات السرية للمقاومة واستطاعوا تدميرها؟

بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق

عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية من التحليق في أجواء السلطنة

بعد فيديو الأسيرات الـ3.. اشتعال الحرب النفسية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إياد نصار: أرفض مشاركتى عضو لجنة تحكيم.. ومسلسلات الـ30 حلقة مرهقة| حوار

سبب صادم .. أديل تتوقف عن الغناء وتبكي في حفلتها

نشرة المرأة والصحة.. سمكة تباع بالأسواق تسبب الموت وياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا وفوائد تناول الجبنة يوميا

فيديو

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ