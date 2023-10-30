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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه ضربة قوية لـ أمريكا بالشرق الأوسط

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قال البروفيسور الأمريكي ،جون ميرشايمر، إن أمريكا خسرت أمام روسيا في الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن سياسة موسكو تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أظهرت تفوقها على سياسة واشنطن.

قال ميرشايمر، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” على منصة يوتيوب، إن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حاليا في موقف قوي بشأن هذه القضية في حين أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن غارقة في الوحل”.

وفي وقت سابق، قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أضعفت مكانة أمريكا على الساحة الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع قناة "ديالوج ووركس" على منصة “يوتيوب”، أوضح جونسون، أن “أمريكا كانت تهيمن في السابق على الشرق الأوسط”.

وأشار جونسون إلى أنه عندما دخلت إسرائيل في صراع مع أحد جيرانها، حماس أو حزب الله، "عملت أمريكا خلف الكواليس" لمحاولة تهدئة الوضع.

رسميا.. روسيا تعلن إنهاء اتفاقية السفر بدون تأشيرة مع أوكرانيا

أوكرانيا تعلق على اتهامات روسيا لها بالوقوف وراء اضطرابات داغستان

وقال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق: "كل شيء مختلف الآن… الجميع يتجاهل أمريكا، ويطلب منها عدم التدخل”.

أمريكا روسيا الشرق الاوسط واشنطن

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