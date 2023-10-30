تشكيل لجنة لتحويل مغذيات الجهدين المتوسط والعالي إلى كابلات أرضية بمدينة فوه

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تحويل مغذيات الجهد المتوسط والجهد العالي إلى كابلات أرضية بمدينة فوه 1،2 بمحافظة كفر الشيخ.

وفي بداية كلمتها، قالت النائبة هالة أبو السعد: مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ هي ثالث مدينة أثرية، وهي عبارة عن شبه جزيرة، ولا يوجد بها أي امتداد عمراني وكلنا نعلم أن سكان مصر يزيدون سنويا بما يقرب عن 2.5مليون نسمة مما يعني زيادة للتكدس السكاني بشكل مباشر.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب:" لا يوجد أي جهة ممكن تقول أن المدينة هتدخل في امتداد عمراني، وصل أن الحيز العمراني نزل، ورغم أن الناس تملك ملكية خاصة لأراض بعينها لكنهم ممنوعون من البناء، من حق المواطن أنه يبني في مكانه".

وتابعت: في عام2020 جاء لي العديد من الشكاوي من المواطنين يحتاجون للبناء على أراضيهم، لذا تقدمت لوزير الكهرباء لكنه أكد أن هذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة الكهرباء لكنه من اختصاص وزارة الري لذا في وقتها تقدمت بطلب للدكتور محمد عبد العاطي وشرحت له الموقف نقل الخطوط من الهوائي للأرضي على حسابنا الشخصي والوزير بكل كفاءة استجاب، وكتبت على تأشيره على أن يتم دعم كابلات الكهرباء، لكن فوجئنا أن رد قطاع الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري أنهم لا يستطيعوا تنفيذ تأشيرة الوزير لأن بحسب كلامهم أن الخطوط الهوائية أفضل في ظهور اكتشاف الأعطال بها وإصلاحها، وكثرة الأعطال التي تحدث للكابلات الأرضية نتيجة أعمال الحفر، وارتفاع تكلفة صيانة الكابلات الأرضية عن الخطوط الهوائية.

واستكملت أبو السعد: راجعنا تاني وعملنا طلب إحاطة مرة تانية، الأول عملنا اقتراح برغبة بتاريخ 18-4-2021، والاقتراح أوصى بتشكيل لجنة للفحص، ثم طلب إحاطة بتاريخ 15-6-2022، وأوضحت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة، ثم تقدمت بطلب لرئيس الوزراء، أن المغذيات هتكون على حساب المواطنين الشخصي وحتى الآن لم يتم تنفيذ قرار اللجنة.

ومن جانبه قال مسؤول وزارة الرى، إن آخر لجنة تم تشكيلها وافقت على تحويل الكابلات الهوائية الى أرضية، وأنه لا مانع طالما أن التحويل بدون أي التزام مادي على الوزارة.



وطلب النائب طلعت السويدي، من وزارة الري إرسال خطاب إلى وزارة الكهرباء بأنه لا مانع من تحويل كابلات هوائية إلى أرضية بدون أعباء مالية على وزارة الري.

وقال مسؤول المحافظة، أنه ليس لدى المحافظة أي اعتراض على تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية .

وقالت النائبة رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، أن الأمر لا يحتاج إلى تشكيل لجنة طالما جميع الجهات موافقة على تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية.

وأكد السويدي، على ضرورة وجود النائبة هالة أبو السعد، فى كافة اجتماعات اللجنة داخل المحافظة حتى يتم متابعة التنفيذ.

وطالبت النائبة هاله أبو السعد، بضرورة وجود اتفاق على مواعيد واضحه، وأكدت على أن تكلفة التحويل كاملة على حساب الأهالي.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة بديوان المحافظة بين وزارة الري والكهرباء لبدء التنفيذ، وننتظر النتيجة قبل ١ ديسمبر من العام الجاري.