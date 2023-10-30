عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشكيل لجنة لتحويل مغذيات الجهدين المتوسط والعالي إلى كابلات أرضية بمدينة فوه

النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تحويل مغذيات الجهد المتوسط والجهد العالي إلى كابلات أرضية بمدينة فوه 1،2 بمحافظة كفر الشيخ.

 

وفي بداية كلمتها، قالت النائبة هالة أبو السعد: مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ هي ثالث مدينة أثرية، وهي عبارة عن شبه جزيرة، ولا يوجد بها أي امتداد عمراني  وكلنا نعلم أن سكان مصر يزيدون سنويا بما يقرب عن 2.5مليون نسمة مما يعني زيادة للتكدس السكاني بشكل مباشر.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب:" لا يوجد أي جهة ممكن تقول أن المدينة هتدخل في امتداد عمراني، وصل أن الحيز العمراني نزل، ورغم أن الناس تملك ملكية خاصة لأراض بعينها لكنهم ممنوعون من البناء، من حق المواطن أنه يبني في مكانه".

 

وتابعت: في عام2020 جاء لي العديد من الشكاوي من المواطنين يحتاجون للبناء على أراضيهم، لذا تقدمت لوزير الكهرباء لكنه أكد أن هذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة الكهرباء لكنه من اختصاص وزارة الري لذا في وقتها تقدمت بطلب للدكتور محمد عبد العاطي وشرحت له الموقف نقل الخطوط من الهوائي للأرضي على حسابنا الشخصي والوزير بكل كفاءة استجاب، وكتبت على تأشيره على أن يتم دعم كابلات الكهرباء، لكن فوجئنا أن رد قطاع الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري أنهم لا يستطيعوا تنفيذ تأشيرة الوزير لأن بحسب كلامهم أن الخطوط الهوائية أفضل في ظهور اكتشاف الأعطال بها وإصلاحها، وكثرة الأعطال التي تحدث للكابلات الأرضية نتيجة أعمال الحفر، وارتفاع تكلفة صيانة الكابلات الأرضية عن الخطوط الهوائية.

 

واستكملت أبو السعد: راجعنا تاني وعملنا طلب إحاطة مرة تانية، الأول عملنا اقتراح برغبة بتاريخ 18-4-2021، والاقتراح أوصى بتشكيل لجنة للفحص، ثم طلب إحاطة بتاريخ 15-6-2022، وأوضحت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة، ثم تقدمت بطلب لرئيس الوزراء، أن المغذيات  هتكون على حساب المواطنين الشخصي  وحتى الآن لم يتم تنفيذ قرار اللجنة.

 

ومن جانبه قال مسؤول وزارة الرى،  إن آخر لجنة تم  تشكيلها وافقت على تحويل الكابلات الهوائية الى أرضية، وأنه لا مانع طالما أن التحويل بدون أي التزام مادي على الوزارة.


وطلب النائب طلعت السويدي، من وزارة الري إرسال خطاب إلى وزارة الكهرباء  بأنه لا مانع من تحويل كابلات هوائية إلى أرضية بدون أعباء مالية على وزارة الري.

وقال مسؤول المحافظة، أنه ليس لدى المحافظة أي اعتراض على تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية .

 

وقالت النائبة رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، أن الأمر لا يحتاج إلى تشكيل لجنة طالما جميع الجهات موافقة على تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية.

وأكد السويدي، على ضرورة وجود النائبة هالة أبو السعد، فى كافة اجتماعات اللجنة داخل المحافظة حتى يتم متابعة التنفيذ. 
وطالبت النائبة هاله أبو السعد،  بضرورة وجود اتفاق على مواعيد واضحه، وأكدت على أن تكلفة التحويل كاملة على حساب الأهالي.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة بديوان المحافظة بين وزارة الري والكهرباء لبدء التنفيذ، وننتظر النتيجة قبل ١ ديسمبر من العام الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الحلم أصبح حقيقة.. اقتنى سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بعد صورهما المثيرة للجدل.. طليق غادة عبد الرازق يكشف حقيقة ارتباطه بهذه الفتاة

فستانها قصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفة ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الكرة الذهبية.. ترتيب المراكز من 16 إلى 21 ومركز صادم لكريم بنزيما

نتنياهو: القضاء على حماس مسؤوليتي الشخصية ولن نوقف الحرب في غزة

الحكومة الإثيوبية تقتل عشرات المدنيين بطائرات مسيرة في ولاية أمهرة

ساندرز: إسرائيل ليس لها الحق في استخدام الدولار الأمريكي لق.تل آلاف الأبرياء بغزة

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تحرير المجندة من حماس

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. 10 صور آثارت الجدل لياسمين صبري| شاهد

تاريخ صنعهم سيذهلك..كويتي يحتفظ بملابس والدته الفلسطينية.. شاهد ماذا قال؟

بملابس الهلال الأحمر.. ياسمين الخطيب بصور جديدة| شاهد

حسن أبو الروس بملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

مقطع فيديو يجمع نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو يثير الجدل.. تفاصيل

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ