اتصالات النواب توافق على اتفاقية استضافة مصر لمركز تدريب اتحاد البريد العالمى

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

واكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة خلال الاجتماع ان جهود البريد المصري ملموسة وحققت اهدافها بما يتماشي مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وطالب بدوي بزيادة المكاتب التي تقدم الخدمات الحكومية للجمهور، وتعميمها على مستوي الجمهورية.

ورد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد بان البريد المصري يمتلك 4300 مكتب على مستوي الجمهوريه منهم 200 مكتب فقط يقدمون خدمات الشهر العقاري ، و السبب ان هذه الخدمات تتطلب موظفين من وزارة العدل.

تعميم جميع الخدمات بكل افرع ومكاتب البريد

واضاف رئيس هيئة البريد ان هيئة البريد تتطلع الي تعميم جميع الخدمات بكل افرع ومكاتب البريد حول الجمهورية، ولكن خدمات الشهر العقاري يتطلب تقديمها من خلال موظفي وزارة العدل، بناء على آلية تدريب مختلفة.

واشادت النائبة مرثا محروس وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخطط البريد المصري في تعظيم التدريب، موكدة ان من اولويات النجاح الاهتمام بهذا المسار لخلق اجيال جديدة قائمة علي المعرفة، مطالبة بإعادة تقييم الموظفين في البريد المصري بشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج .

وأكدت وكيل اتصالات النواب ان اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" يعزز مكانة البريد المصري في العالم وتأكيد لدور الدولة المصريه في دعم البريد .

من جانبه اكد النائب محمد عبادة امين سر لجنة الاتصالات ان هناك نجاحات كبيرة وقفزه كبيرة تحققت في هيئة البريد وهذا بفضل الجهود المبذولة في هذا الشان .

وتابع عبادة ان نجاحات البريد المصري اكدت تفوقه وباتت كل مسابقة يخوضها محسومه بفوز البريد المصري بفضل خبراته وكفاءاته، مشيدا بقطاع التدريب في البريد المصري وكذلك بالعاملين بمنظومه لغه الاشاره التي حققت نجاحات كبيرة .

واكدت النائبة رحاب الغول ان ماتحقق من طفرة في مجال البريد يؤكد اننا علي الطريق الصحيح حيث وصلت الخدمات الي القري والنجوع في صعيد مصر الذي كان محروما من الخدمات في العهود السابقة.

ووجهت رحاب الغول كل الشكر للقيادة السياسية التي حققت هذه الانجازات ولم تفرق بين العاصمة الاداريه وأصغر قرية في صعيد مصر ، موكدة ان الصعيد مازال يحتاج المزيد نظرا للكثافة السكانية العالية حيث نحتاج الي سيارات متنقلة لتقديم الخدمات في الصعيد الجواني.