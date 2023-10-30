عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب توافق على اتفاقية استضافة مصر لمركز تدريب اتحاد البريد العالمى

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

 

واكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة خلال الاجتماع ان جهود البريد المصري ملموسة وحققت اهدافها بما يتماشي مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وطالب بدوي بزيادة المكاتب التي تقدم الخدمات الحكومية للجمهور، وتعميمها على مستوي الجمهورية.

ورد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد بان البريد المصري يمتلك 4300 مكتب على مستوي الجمهوريه منهم 200 مكتب فقط يقدمون خدمات الشهر العقاري ، و السبب ان هذه الخدمات تتطلب موظفين من وزارة العدل.

 تعميم جميع الخدمات بكل افرع ومكاتب البريد

واضاف رئيس هيئة البريد ان هيئة البريد تتطلع الي تعميم جميع الخدمات بكل افرع ومكاتب البريد حول الجمهورية، ولكن خدمات الشهر العقاري يتطلب تقديمها من خلال موظفي وزارة العدل، بناء على آلية تدريب مختلفة.  

واشادت النائبة مرثا محروس وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخطط البريد المصري في تعظيم التدريب، موكدة ان من اولويات النجاح الاهتمام بهذا المسار لخلق اجيال جديدة قائمة علي المعرفة، مطالبة بإعادة تقييم الموظفين في البريد المصري بشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج .

وأكدت وكيل اتصالات النواب ان اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" يعزز مكانة البريد المصري في العالم وتأكيد لدور الدولة المصريه في دعم البريد .

من جانبه اكد النائب محمد عبادة امين سر لجنة الاتصالات ان هناك نجاحات كبيرة وقفزه كبيرة تحققت في هيئة البريد وهذا بفضل الجهود المبذولة في هذا الشان .

وتابع عبادة ان نجاحات البريد المصري اكدت تفوقه وباتت كل مسابقة يخوضها محسومه بفوز البريد المصري بفضل خبراته وكفاءاته، مشيدا بقطاع التدريب في البريد المصري وكذلك بالعاملين بمنظومه لغه الاشاره التي حققت نجاحات كبيرة .

واكدت النائبة رحاب الغول ان ماتحقق من طفرة في مجال البريد يؤكد اننا علي الطريق الصحيح حيث وصلت الخدمات الي القري والنجوع في صعيد مصر الذي كان محروما من الخدمات في العهود السابقة.

ووجهت رحاب الغول كل الشكر للقيادة السياسية التي حققت هذه الانجازات ولم تفرق بين العاصمة الاداريه وأصغر قرية في صعيد مصر ، موكدة ان الصعيد مازال يحتاج المزيد نظرا للكثافة السكانية العالية حيث نحتاج الي سيارات متنقلة لتقديم الخدمات في الصعيد الجواني.

اتصالات النواب اتحاد البريد العالمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البريد المصري التدريب الإقليمي الهيئة القومية للبريد الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

ترشيحاتنا

علاء ميهوب يضع روشتة فوز الأهلي أمام صن داونز.. ويعلن مصير عمر كمال

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ