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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشيرة خطاب: صواريخ حماس ضد إسرائيل دفاع عن النفس

اجتماع لجنة حقوق
اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب

أكدت  السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة العمل في ملف القضية الفلسطينية عبر عدة مسارات مع وضع أولوية لوقف التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى الخارج.

 خطة عمل متعددة المسارات

وقالت خطاب خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اليوم: "مطلوب خطة عمل متعددة المسارات، الأولوية حاليا هي وقف التهجير القسري لانه يغير الواقع، فلا يجب إغفال قضية التهجير القسري".


وشددت علي أن سير الأحداث لا يجب أن تكون بدايته يوم ٧ أكتوبر، وقالت خطاب "لابد أن نذكر العالم أن الأزمة بدأت بالتهجير القسري وهو جريمة حرب وضد الإنسانية، تطلع ناس من بيوتها وتستورد سكان جدد لتكريس الاحتلال".

وأكدت خطاب أهمية العمل ووضع "أعيننا على التسوية النهائية والهدف الدولة الفلسطينية كاملة السيادة".

ولفتت إلى أهمية التوقيت، وقالت إن التوقيت الحالي بالغ الأهمية، نظرا لانعقاد المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وأشارت لدور الجميعات الأهلية وإمكانية تنظم فعاليات موازية للاجتماعات الرسمية، مؤكدة أهمية التشبيك مع الجمعيات، التي يعتبر صوتها أهم من صوت الحكومات.

ولفتت إلى أن الحديث عن مجلس حقوق الإنسان لا ينفي اللجوء لمجلس الامن، واعتبرت أن مسار المحكمة الجنائية الدولية مسار طويل قد لا يؤدي لنتائج.

وبشأن مجلس الأمن قالت خطاب "مجلس الأمن عاجز، الحل استبداله بالجمعية العامة من خلال قرار اتحاد من آجل السلام، حيث تنتقل السلطات للجمعية العامة وتصدر قرارات لها نفس القوة الإلزامية لمجلس الأمن".

وحول  موقف المنظمات الدولية أكدت ضرورة إجراء تحليل عميق لموقفهما الحالي المساند لفلسطين "نحلل تحليل متعمق لموقف الووتش وآمنستي، غيرت رأيها ليه وازاي احافظ على التغيير ونضمن استدامته".

و جددت  التأكيد على أن الأمر لم يبدأ بصواريخ ٧ أكتوبر "لازم نركز على التهجير القسري والاستفزازات والحق في السكن والأمان لتكون الصواريخ دفاع عن النفس"، قاصدة الصواريخ التي أطلقتها حماس.

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