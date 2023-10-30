الجامعة العربية: تلقينا طلبا من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة بالرياض

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برىاسة المملكة العربية السعودية التى ترأس الدورة الحالية (32).فى العاصمة السعودية الرياض يوم 11نوفمبر المقبل.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى أن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبا رسميا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري .

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري .