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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يلا ندعم المنتج المحلي محمد ثروت يدعو الجمهور لدعم المنتجات المصريه

محمد ثروت
محمد ثروت

علق الفنان محمد ثروت عن المقاطعة للمنتجات الاجنبية وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام


 

وكتب محمد ثروت :"المقاطعة مش معناها انك تلاقي بديل بنفس الجودة ... المقاطعة انك تستغنى عن اللي بتحبه عشان تنتصر الله لمبادئك يلا ندعم المنتج المحلي ونخلي كل استهلاكنا من منتجات مصرية ١٠٠٪؜ ".


 

يذكر ان أخر أعمال محمد ثروت:
وكانم أخر أعمال محمد ثروت الدرامية هو مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، الذى شارك فى الماراثون الرمضانيالماضي ، وكان من بطولة الفنانة يسرا، والعديد من الفنانين، منهم: آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، شيماءسيف، عنبة، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، وإنتاججمال العدل
وأيضًا أخر أعماله الحالية فى السينما هو فيلم يوميات سكر والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام،بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمدثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن

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