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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فؤاد السنيورة: مصر اتخذت موقفا عربيا ووطنيا بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن مصر اتخذت موقفا عربيا ووطنيا بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أشار إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسريا، وما يتعلق أيضا بالتمهيد لتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن.

وأوضح أن هذه المخططات لم تتم بأي حال من الأحوال، مُشددا على أن موقف الرئيس السيسي يجب أن يتم البناء عليه عربيًّا.

 

ونوه بأن الاحتلال يحاول أن يُصور للرأي العام الدولي أنه محب للسلام ويرفض العنف الوحشية وغير ذلك، لكن في الحقيقة فإن إسرائيل لديها تاريخ طويل ممتلئ بالجرائم الوحشية والمجازر التي ارتكبتها.

 

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

 

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

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