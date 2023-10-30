القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يستقبل قنصل عام لبنان عقب توليه مهام منصبه

استقبل السفير رأفت بدران قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، بمقر القنصلية المستشار علي قرانوح القنصل العام لجمهورية لبنان الشقيقة بالإسكندرية، في زيارة تعارف بروتوكولية بمناسبة تولي سعادته مهامه بالإسكندرية.

وأكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث الطرفان توطيد سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.

وأكد القنصل اللبناني على دعم جمهورية لبنان الشقيقة للقضية الفلسطينية وقدم سعادتة العزاء في شهداء الشعب الفلسطيني المناضل.

وفي نهاية اللقاء أصطحب السفير بدران السيد قرانوح في جولة داخل القنصلية للتعرف على التراث الفلسطيني والمقتنيات الفلسطينية النادرة و قدم السفير بدران للسيد قرانوح الوشاح الفلسطيني وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة على أرض الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.