المقاومة مستمرة وغزة لن تستسلم.. ماذا سيحدث بعد الهجوم البري العدواني؟

على الورق يظهر الأمر كمنافسة غير متكافئة في غزة، فربما تقاتل وتقاوم حماس على أرضها من خلال المباغتة الأرضية ومن الأنفاق التي يعرفونها جيداً ولكن إسرائيل تتمتع بميزة ساحقة في القوة النارية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والدعم الأمريكي الهائل، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

ولكن هذا لا يشكل ضمانة بأن "العملية البرية الموسعة" للإحتلال في غزة سوف تسفر في نهاية المطاف عن النتيجة التي تريدها حكومة الصهيانة بالقضاء على التهديد العسكري للمقاومة.

وإذا استمرت هذه الحرب لفترة مطولة وهذا ليس أمراً مسلماً به في ظل تصاعد الإدانات الدولية بشأن الخسائر في صفوف المدنيين فلابد أن تكون المؤسسة العسكرية للاحتلال قادرة على إضعاف قدرات حماس القتالية إلى حد كبير في أقرب وقت إن لم يكن القضاء عليها تماماً في الوقت الراهن، وهذا الذي يظهر أنه مستعبد إلا أقصى حد.

لكن أكد تحليل بي بي سي، إلا أنه في ظل غياب عملية السلام وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مجاورة في المستقبل، سيكون من الوهم الاعتقاد بأن غزة يمكن ببساطة إخضاعها باستخدام مواد شديدة الانفجار لاتقتل سوى المدنيين.

سوف يتفاقم الغضب، ويمكن إعادة بناء الأنفاق، ويمكن تهريب الأسلحة، ويمكن لمنظمة جديدة وربما أكثر شراسة أن تحل محل حماس.

وأيًا كان من يتولى السيطرة على هذه المنطقة المضطربة من فلسطين أكثر من غيرها، فسوف يتعين عليه أن يقدم لشعبه الأمل في إعلان الدولة الفلسطينية أو تخاطر حكومة الإحتلال بتكرار دائرة العنف القاتلة نفسها في غضون بضعة أشهر أو سنوات قليلة.

