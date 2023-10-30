مروة عيد تكشف سر مشاركتها في صوت وصورة

كشفت الفنانة "مروة عيد " في حوارها ببرنامج "بنت البلد" عبر قناة Ten اليوم الأثنين ..عن سبب مشاركتها في مسلسل "صوت وصورة"

هو وجود المخرج محمود عبد التواب حيث يربطهم صداقة قوية منذ إن كانوا معًا في أكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وأيضا لأنه يعتبر اول تجربة له في مصر .. ورغبتها الشديدة في التواجد بعمل فني للنجمة حنان مطاوع .



وتابعت مروة عيد حديثها عن مسلسل "صوت وصورة" بأنها كانت متوقعة نجاح المسلسل وتصدره التريند .

أما عن دورها بشخصية "لبنى" أضافت أنها لم تتوقع ان دورها سيكون بارزًا بهذا الشكل، وأنها سعيدة بردود فعل الجمهور .

و أعربت عن سعادتها بالتعامل لأول مرة مع الفنان صدقي صخر، ووصفته بأنه《فنان حقيقي وصادق》وتتنبأ له بمستقبل عظيم .

وأضافت أن القات..ل بمسلسل "صوت وصورة" سوف يفاجئ الجمهور .