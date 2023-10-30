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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الخامس.. استمرار محاولات تعويم سفينة نيلية شحطت أسفل الكوبري العلوي ببني سويف

كوبري علوي بني سويف
كوبري علوي بني سويف

تواصل المسطحات المائية والخبراء الفنيين بمحافظة بني سويف عملهم لليوم الخامس على التوالي، في محاولة لتعويم سفينة نيلية شحطت أثناء مرورها من أسفل الكوبري العلوي القديم  بمدينة بني سويف عقب اصطدامها بقاعدة خرسانية خلال توجهها للصيانة بالقاهرة.

كانت  باخرة نيلية محملة بكميات من السولار والزيت، قد اصطدمت  بجسم كوبري النيل العلوي بوسط مدينة بني سويف، ما أدى لشحوطها، أثناء توجهها للصيانة بالقاهرة، دون خسائر بشرية، حيث لم يكن عليها سوى طاقم التشغيل فقط.

 وانتقلت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتجرى حاليا أعمال إعادة تعويم الباخرة باستخدام المعدات والكراكات بالتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة ومحافظة بني سويف. وقطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مياه الشرب عن بعض مراكز المحافظة، بسبب تسرب بقعة سولار من الباخرة.

 

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بمتابعة الإجراءات اللازمة لسرعة حل مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب الناجمة عن إيقاف بعض محطات المياه بمراكز بني سويف، الواسطى وناصر، عن العمل بشكل مؤقت كإجراء احترازي؛ إثر رصد بقعة محدودة من السولار بمجرى النيل ناتجة عن اصطدام إحدى المراكب النيلية بقاعدة خرسانية بكوبري النيل العلوي ببني سويف في أثناء توجهها للصيانة بالقاهرة ولم يكن على متنها سوى طاقم التشغيل فقط.

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