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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل بشدة على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومعاناة الفلسطينيين في الحصول على الطعام.

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أحمد موسى ردا على تصريحات وزير خارجية بريطانيا: الناس بتموت وأنت مش دريان

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أحمد موسى يطرح سؤالا هاما للمشاهدين على الهواء.. فيديو


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أهالي غزة بيتعذبوا للحصول على الغذاء والطعام والماء"، لافتا: "قادة العالم يشاهدون تصفية الشعب الفلسطيني بدون أي إنسانية".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "ليس هناك أي أمل في العالم الغربي الذي انتزع من قلبه الإنسانية، وقادة عالم لا يبالون بدماء الشعب الفلسطيني"، مؤكدا: "كل قادة العالم يدهم ملطخة بدماء شهداء فلسطين".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "ما يحدث لأهالي غزة هو عقاب جماعي، والاحتلال ترك أهل غزة بلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء"، مضيفا: "هناك دعم غربي يقتلهم ويدمرهم، وما يحدث في غزة جرائم بدعم الغرب".

 

واستطرد الإعلامي أحمد موسى،: "ماذا تنتظر من الشعب الفلسطيني بعد كل ما يحدث له، وهو في الأساس يطالب بحقه"، متابعا: "إسرائيل دولة احتلال ويحق للفلسطينيين الدفاع عن أرضهم ومقاومة الكيان الصهيوني، ومن يقاوم المحتل ليس إرهابيا، والقانون الدولي يدعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".
 

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