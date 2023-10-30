150 شاحنة مساعدات منذ بدء القصف الإسرائيلي ضد غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 150 شاحنة منذ "الحصار" الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة.

وبحسب ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، سيكون ذلك بمثابة أكبر عملية تسليم للمساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع منذ 21 أكتوبر.

قال المتحدث ماثيو ميللر خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق إنه يتم إحراز تقدم في ضمان توصيل إمدادات الوقود الأساسية إلى غزة.

أشاد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند بالتقدم الذي يحرزه المجتمع الدولي في زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، في إشارة إلى الجهد الضخم الذي يتم في مصر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكر المبعوث "بالأمس، دخلت أكثر من 30 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر رفح، وهو أعلى رقم منذ بداية الحرب".

وقال: "إننا نحرز تقدمًا في عمليات التسليم و المزيد اليوم"، وذلك مع إيلاء مصر اهتمام خاص لدورها الكبير.