ضبط النفس..وليد جنبلاط يوجه رسالة لحسن نصر الله بشأن الحرب مع إسرائيل

وجه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله بشأن التطورات الأخيرة في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وقال رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، "لا أحبذ الحرب وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب لأن عندها لن يبقى شيء من لبنان، والآداء العسكري حتى الآن لم يخرج عن القواعد لكن قد يخرج".

وأضاف جبنلاط موجها حديثه لـ"نصر الله": "أتمنى ألا ينزلق لبنان إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب، وهو مدرك لهذه المعاناة على ما أعتقد، والمطلوب ضبط النفس"، بحسب تصريحاته لفضائية " LBCI".

وأشار السياسي اللبناني إلى أن حل الدولتين بات أمر مستحيلا إلا في حال توقف الغرب عن تقديم المساعدات لإسرائيل"، مضيفا "الحرب قد تطول لمدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر، هذا إذا انتهت".