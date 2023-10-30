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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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إبراهيم عيسى: الرد على عدوان إسرائيل في غزة بالشتائم عجز وهوان

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على رد فعل المجتمعات والشعوب العربية على العدوان الإسرائيلي على غزة بالهجوم على السوشيال ميديا، قائلا: "نرد على العدوان بالشتائم والبذاءة.. المجتمع المصري والعربي يشعر بالعجز والهوان أمام مشاهد الإرهاب الإسرائيلي".

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قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أن هذا الرد يعبر عن عجز رهيب وقدرات المجتمع العربي في التعبير عن غضبه، مؤكدا أن الشتائم والبذاءة ليست حل يُنجَز وهو حل للضعفاء والعجزة، منوهًا بأن الشتائم لا تقف عند العنصرية ويحول كل الغضب تجاه أنفسنا وهو الذي يعرف بالعنف الارتدادي.

وأشار إلى أن العنف النفسي يسير بنا نحو البذاءة والشتائم لإسرائيل وحكومة إسرائيل، منوهًا بأن استمرار حالة العدوان في مواجهة الاعتداء والعدوان وحرق غزة وتدمير منازلها نواجه بالشتائم والبذاءات ومن ثم تشوية انفسنا، متابعا: تحول طاقة الغضب تجاه الإرهاب الإسرائيلي بالبذاءة انعكاس للعجز الذي تعيشه الشعوب العربية.

https://www.youtube.com/live/qHcAVIcWRiw?si=GNDSU0h8LyxvTH9f

 

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى الارهاب الإسرائيلي إسرائيل برنامج حديث القاهرة قطاع غزة

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