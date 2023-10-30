"تربية الإسكندرية" تنظم ندوة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"، بحضور لفيف من الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالكلية.

وأشار الدكتور محمد أنور فراج عميد الكلية إلى أن الندوة تناولت مفهوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالبحث العلمي، ومميزات هذه التطبيقات.

وأضاف أن الندوة ناقشت أهم التحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودور الباحث في توظيفها التوظيف الأمثل، وطرق توظيف هذه التطبيقات في البحث العلمي وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.