اقتصاديون إسرائيليون يحثون نتنياهو على إلغاء الإنفاق غير الضروري

دعا 300 من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحويل أموال الدولة إلى المجالات التي تعالج الأضرار الناجمة عن الحرب مع حماس، ومساعدة الضحايا واستعادة الاقتصاد.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز، جاء في رسالة من الاقتصاديين موجهة إلى نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "يجب على الحكومة أن تواجه التحديات في أسرع وقت ممكن وأن تحاول استعادة ثقة المواطنين في قدرتها على القيام بذلك".

أضافت رسالة الأقتصاديين الإسرائيليين أن "الخطوة الأساسية والضرورية لتحقيق ذلك هي الوقف الفوري لتمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي وإعادة بناء الاقتصاد، وفي مقدمتها أموال التحالف".

حث الاقتصاديون الحكومة على المضي قدماً في موازنة 2023 وإلغاء جميع بنود الموازنة غير الأساسية، فيما يجب إعادة فتح موازنة 2024 لتحديثها بالأولويات التي تعكس احتياجات الاقتصاد بسبب الحرب.