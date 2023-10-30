نشأت الديهي: حماس حركة مقاومة رغم اختلافي مع الإخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عدائه مع جماعة الإخوان سيستمر إلى يوم الدين، من أجل الدفاع عن هذا الوطن، مشيرًا إلى أنه لديه نفس الموقف مع الجماعات المنبثقة من جماعة الإخوان، ولكنه في هذه اللحظة لا يمكن أن يقول إلا أن حماس حركة مقاومة.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي دولة قائمة على الإرهاب، ولا يمكن أن نصف المقاومة بالإرهاب، لأنها المقاومة تهدف إلى الدفاع عن الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقضي على حركة حماس من أجل القضاء على المقاومة، وهذا الامر لن ينجح، معقبًا: "لو الاحتلال قام بالقضاء على حماس، فستظهر أكثر من حركة مقاومة ضد الاحتلال، وإذا كان الاحتلال يريد السلام ، فعليه أن ينشأ الدولة الفلسطينية على حدود 1967".