عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن رأيها فى الأحداث الجارية بفلسطين والمج..ازر الوحشية التى يرتكبها العدو الصهيوني ضدى اهل فلسطين.

وقالت حنان مطاوع فى لقاء ببرنامج "عرب وود" : اننى أشعر  بالحزن الشديد إنى مكلومة وقلبى موجوع ولدى احساس بالقهر والعجز أمام ما يحدث لاشقائنا  وأهالينا في فلسطين وفي غزة تحديدا، والنصر لفلسطين وبدعي لفلسطين إنهم يتخلصوا من العرقية الجماعية التى يتعرضون لها ولو في تطوع أو تبرع فاننى على استعداد تام بفعله".

وأضافت حنان مطاوع : تعدوا أي استعمار سمعنا عنه وأي احتلال مثل الهكسوس والتتار، لانهم تخطوا هذا الأمر ويفتقدون لكل معاني الانسانية مثل الوحوش ومتوحشين".

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مقطع فيديو يجمع نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو يثير الجدل.. تفاصيل

حنان مطاوع

وكانت أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتقديم مسلسل صوت وصورة لأن قصته مختلفة ولا يوجد أحد قدمها من قبل ، لأنه يناقش فكرة الذكاء الإصطتناعي التى انتشرت بشكل كبير هذه الفترة.

وأضافت حنان مطاوع، فى لقائها ببرنامج "مساء الإمارات" المذاع على قناة "الظفرة": أن مسلسل صوت وصورة ، يناقش قصة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي أصبح حديث الساعة فى هذا الوقت وأن الموضوع يسبب خطرًا كبيرًا لأن التكنولوجيا من الممكن أن تكون مصدر لتزييف الحقائق.

وقالت : أن مسلسل صوت وصورة مميز ومختلف لأن القصة الذى يناقشها المسلسل جديدة وأن  التكنولوجيا بالفعل على قد ما قربت البشرية على قد ما بعدتها وبتلهينا وممكن تزيف الحقائق، وأعتقد محدش قدمها قبل كده، فسعيدة جدا إننا نقدمها".

ومسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية المميزة حيث يتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج  أروما ستوديوز.

الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة مسلسل صوت وصورة فلسطين حنان مطاوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

موضوعات متعلقة

تطبق معايير مزدوجة.. شريهان توجه رسالة قاسية للرئيس الأمريكى بسبب فلسطين

مقطع فيديو يجمع نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو يثير الجدل.. تفاصيل

السيارة تهشمت.. تفاصيل حادث مصطفى كامل المروع وتطورات حالته الصحية.. خاص

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مفاجأة.. محمد فراج خطر على عمرو عبد الجليل

تهديدات الفنانين بالقتل وحذف حساباتهم من قبل الاحتلال.. ريهام حجاج وأنغام الأبرز

إيرادات الأفلام .. محمد فراج يتفوق على عمرو عبد الجليل

طرح تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله مساء اليوم

ترشيحاتنا

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ