حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن رأيها فى الأحداث الجارية بفلسطين والمج..ازر الوحشية التى يرتكبها العدو الصهيوني ضدى اهل فلسطين.

وقالت حنان مطاوع فى لقاء ببرنامج "عرب وود" : اننى أشعر بالحزن الشديد إنى مكلومة وقلبى موجوع ولدى احساس بالقهر والعجز أمام ما يحدث لاشقائنا وأهالينا في فلسطين وفي غزة تحديدا، والنصر لفلسطين وبدعي لفلسطين إنهم يتخلصوا من العرقية الجماعية التى يتعرضون لها ولو في تطوع أو تبرع فاننى على استعداد تام بفعله".

وأضافت حنان مطاوع : تعدوا أي استعمار سمعنا عنه وأي احتلال مثل الهكسوس والتتار، لانهم تخطوا هذا الأمر ويفتقدون لكل معاني الانسانية مثل الوحوش ومتوحشين".

حنان مطاوع

وكانت أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتقديم مسلسل صوت وصورة لأن قصته مختلفة ولا يوجد أحد قدمها من قبل ، لأنه يناقش فكرة الذكاء الإصطتناعي التى انتشرت بشكل كبير هذه الفترة.

وأضافت حنان مطاوع، فى لقائها ببرنامج "مساء الإمارات" المذاع على قناة "الظفرة": أن مسلسل صوت وصورة ، يناقش قصة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي أصبح حديث الساعة فى هذا الوقت وأن الموضوع يسبب خطرًا كبيرًا لأن التكنولوجيا من الممكن أن تكون مصدر لتزييف الحقائق.

وقالت : أن مسلسل صوت وصورة مميز ومختلف لأن القصة الذى يناقشها المسلسل جديدة وأن التكنولوجيا بالفعل على قد ما قربت البشرية على قد ما بعدتها وبتلهينا وممكن تزيف الحقائق، وأعتقد محدش قدمها قبل كده، فسعيدة جدا إننا نقدمها".

ومسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية المميزة حيث يتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج أروما ستوديوز.