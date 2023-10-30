الانقسامات تضرب الاتحاد .. المحروقات تهدد استقرار أوروبا.. فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن أوروبا تواجه أزمة غاز حاليا، لافتا: "فصل الشتاء هاجم أوروبا حاليا".

وأضاف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت.. وأيضا أسعار الوقود ارتفعت في أوروبا".

وأشار مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "أوروبا لازالت تعاني من أزمة الغاز"، موضحا: "أسعار المحروقات ارتفعت في أوروبا".



وأوضح مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 35%"، مشيرا: "الوقود حاليا يستهلك في الحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للمحروقات".

وتابع: "العالم يتحمل الزيادة في المحروقات بسب الحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة"، مضيفا: "المواطن في أوروبا يدفع ضرائب عالية جدا ومع ارتفاع أسعار المحروقات سترتفع الضرائب أكثر".

واسترسل مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "5.7 مليون مواطن إيطالي أصبحوا ضمن الفئة الأكثر فقرا"، مضيفا: "عدم الاستقرار في أي منطقة بالعالم يؤثر على العالم بشكل سلبي".



وأكمل: "الاتحاد الأوروبي في حالة يرثى لها، ولم يستطع تمرير هدنة إنسانية من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يشهد حاليا انقساما كبيرا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي في حالة يرثى لها ولم يستطع أن يمر ر هدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.





