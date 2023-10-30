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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يقيل مساعده بعد مطالبته بالهدنة بين الاحتلال وحماس

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، قرارا بإقالة مساعده النائب المحافظ بول بريستو، بعد مطالباته بوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

 

وطرد النائب البريطاني المحافظ بول بريستو، الذي شغل منصب السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان، بعد رسالة أرسلها إلى سوناك الأسبوع الماضي اتهم فيها إسرائيل بتنفيذ “عقاب جماعي” على شعب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

 

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد طُلب من بول بريستو ترك منصبه في الحكومة بعد تعليقات لم تكن متوافقة مع مبادئ المسؤولية الجماعية".

 

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

 

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه يواجه مقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.

 

كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مق.تل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين. 

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