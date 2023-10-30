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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ريهام فتحي: نصنع 50 ألف طن مسامير سنويا.. ووفرنا 45 مليون دولار توجه للاستيراد| فيديو

ريهام فتحي عضو مجلس
ريهام فتحي عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب

قالت ريهام فتحي عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، إن هدف الشركة هو التعاون مع كل الشركات؛ للإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد، ولوكان على حساب الأرباح.

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وأضافت ريهام فتحي، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل دول العالم تستورد مسامير لأن الطلب عال جدا والاحتياجات كبيرة"، لافتة إلى أن: "كل العمالة في شركتنا مصرية ولدينا نحو 3 آلاف عامل وإداري في الشركة وكلهم مصريين".

وكشفت ريهام فتحي، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب،: "نصنع 50 ألف طن مسامير سنويا ووفرنا 45 مليون دولار موجهة للاستيراد لتغطية السوق الداخلي"، موضحة: "هناك أنواع من المسامير لا يحبذ إنتاجها؛ لأن الطلب عليها في السوق منخفض جدا".

ونوهت بأن: "الدولة تقدم كل ما تستطيع لتشجيع الصناعة في مصر، وتقدم كل الحوافز لدعم المصنعين"، موضحة: "لدينا مصنع جديد للمسامير المتخصصة في السيارات والمعدات الثقيلة".
 

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