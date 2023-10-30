ريهام فتحي: شركتنا رقم 1 في إنتاج أسلاك اللحام| فيديو

قالت ريهام فتحي، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، إن الشركة تنتج العديد من المنتجات المهمة.

وأضافت ريهام فتحي، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشركة رقم 1 في إنتاج أسلاك اللحام".

وأشارت ريهام فتحي، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب،: "وفرنا أكثر من 20 مليون دولار كنا ننفقها لاستيراد أسلاك اللحام"، مضيفة: "كل العاملين مصريين، أكثر من 2000 عامل، وحوالي 500 إداري".

ونوهت ريهام فتحي، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، بأن: "الشركة تمتلك أحدث الماكينات الموجودة في العالم.. ونهتم بالمنتج الخاص بالشركة؛ لكي نقوم بتصديره".