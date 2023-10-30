نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية استجابة لمطلبنا

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه حذر منذ شهر من ارتفاع وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية.

ولفت أبو صدام إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطلبنا ووجه الحكومة بمنع التعديات علي الأراضي الزراعية.

وأضاف أبو صدام أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثلجت صدورنا وسيكون لها أثر بالغ في وقف التعديات على الأراضي الزراعية بعد تراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التعديات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.



الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية

وأكمل عبد الرحمن أبو صدام، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية، حيث أن استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

وأكد عبد الرحمن أن البناء في الصحراء أفضل صحيا ويعطي طرق أوسع ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاق اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، وتخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي كما تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مطالبا الحكومة بالتصدي بجزم وبكافة السبل لهذه التعديات.