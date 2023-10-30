الخارجية الأمريكية: أوضحنا لحكومة إسرائيل ضرورة عودة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أوضحت للحكومة الإسرائيلية ضرورة عودة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا لايف".

وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 121 شابا فلسطينيا اُستشهدوا منذ السابع من أكتوبر، واليوم اُعتقل 85 فلسطينيا من جنين والقدس المحتلة.

وأضافت "السلامين"، خلال إفادتها على الهواء، أن المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت حالة الحداد، وتوجهت في مظاهرات لوسط المدن، تنديدا بالإبادة التي يشهدها قطاع غزة.

وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بهدم مجسم يشير لجريمة قصف الاحتلال لطاقم طبي في المخيم، كما تعمدت هدم البنية التحتية للمخيم.