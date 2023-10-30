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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة النواب ينتقد غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع اللجنة.. ويهدد بالتصعيد

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم، إلقاء النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم علي ممثلي وزارة الزراعة لغيابهم عن اجتماع اللجنة، رغم دعوتهم له قبله بوقت كاف.


وقال الحصرى، أن غياب المسئولين عن اجتماع اللجنة، يمثل رسالة سلبية للنواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن مشكلات المواطنين وينتظرون حلها، وكذلك يمثل ذلك رسالة سلبية للشعب المصرى، وهو أمر غير مقبول.


وحذر الحصرى في كلمته باجتماع اليوم،  ممثلي وزارة الزراعة أو ممثلي باقي الوزارات والجهات، من عدم الالتزام بدعوات الحضور لاجتماعات اللجنة، مشددا علي أهمية جميع الاجتماعات نظرا لأنها تناقش مشكلات المواطنين الذين نمثلهم وأقسمنا علي رعاية مصالحهم، مشيرا إلي أن حال تكرار ذلك الغياب سيتقدم بمذكرة رسمية إلي رئيس مجلس النواب لإحالتها إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة.


وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من  النائب محمد نجيب خالد، بشأن  تأخر البدء فى أعمال إنشاء رافع على طريق ترعة السلام فى الجزء المار أمام قرية الشتول الممتد من مصرف الطويل البحرى حتى بحيرة المنزلة مما عرض نحو (40) ألف فدان للغرق بزمام مركزى الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية، و التأخر فى إنهاء إجراءات تخصيص مساحة أرض محصورة بين ترعة السلام ومصرف الطويل لإنشاء نادى الجمالية للألعاب الرياضية بمحافظة الدقهلية، وكذلك المطالبة بتأهيل الترع الواقعة بزمام هندستى رى شرق وغرب المنزلة، وكذا الترع الواقعة بزمام بمركزى الجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن المطالبة بتغطية نحو (500) متر من مصرف مرجا فى المسافة الممتدة من الجمالية وحتى حديقة توشكى، وكذا تغطية نحو (500) متر منه فى الجزء المار أمام جبانة الجمالية، وتغطية نحو (1200) متر من الجزء المار من ترعة الجمالية داخل الكتلة السكنية.

وانتهى رأى اللجنة إلى  تشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، النقل، التنمية المحلية (السكرتير العام لمحافظة الدقهلية)، الشباب والرياضة، وبحضور السيد النائب لمعاينة المساحة على الطبيعة.

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